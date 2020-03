Coronavirus: cosa possono e devono fare i lavoratori

Italia Oggi pubblica un vademecum per i lavoratori ai tempi del Coronavirus con le opportunità, i diritti e gli obblighi per i soggetti che devono o vogliono assentarsi dal lavoro. I lavoratori, infatti, hanno a loro disposizione un ventaglio di opportunità per rimanere a casa, conservare la retribuzione, e non rischiare il contagio (nonché «gestire» la paura). Vediamo.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di sospetto contagio?

Qualora, nel corso dell’attività lavorativa, il lavoratore venga a contatto con un soggetto «sospetto» (secondo la definizione del ministero della salute), il lavoratore deve subito informare il datore di lavoro. E deve, inoltre, prendere contatto con i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di contagio Covid-19. Secondo le raccomandazioni ministeriali, inoltre, non bisogna recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico, ma occorre attendere l’arrivo dei servizi sanitari di pronto soccorso. Cosa accade se non ci si reca al lavoro per paura di essere contagiati?

Se non ci si reca al lavoro per paura di essere contagiati si realizza un’assenza ingiustifi cata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento. Quali sono gli strumenti a disposizione del lavoratore?

Il lavoratore può fruire di permessi e riposi per motivi particolari e delle ferie in accordo con l’azienda. Quali sono gli effetti di un’ordinanza che vieta ai lavoratori di uscire di casa?

Si verifica una sopravvenuta impossibilità al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Se l’azienda è operativa, l’assenza è quindi giustifi cata, non sanzionabile dal punto di vista disciplinare, e va retribuita dal datore di lavoro.