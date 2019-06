Giuseppe Conte e la flat tax inesistente di Salvini

Giuseppe Conte parla oggi con Ilario Lombardo della Stampa per mandare qualche messaggio a Matteo Salvini, visto che evidentemente è impossibile per lui parlarci di persona. Conte dice che non vuole essere il premier che porterà l’Italia alla procedura d’infrazione e sollecita il Capitano a presentare qualcosa di scritto sulla flat tax, visto che ancora non lo ha fatto:

L’Europa soffia un alito di realismo su Conte. Lo sfidante è Matteo Salvini, ovvio. Ma il premier di suo non nomina né lui né Di Maio. Dalla capitale vietnamita parte un comunicato per replicare all’annunciato avvio della procedura, firmato dalla Presidenza del Consiglio, non dal ministero del Tesoro. Il capo del governo vuole un mandato pieno per trattare con l’Ue. E non basta il trasporto sentimentale del premier convinto che «in una famiglia sia possibile dialogare per persuadere anche i più scettici».

L’Italia ha meno di un mese per convincere l’Europa della bontà delle sue ragioni. E allora? «Nella lettera e nel comunicato non diamo i dettagli dei conti, è un elemento che non sottovaluterei» replica Conte misterioso. Non è escluso che da qui ai prossimi giorni volerà lui personalmente a Bruxelles. «Se necessario ci vado anche dieci volte. Sono disposto a fare qualsiasi cosa…». Conte tenta di spegnere i ruggiti di Salvini: «La procedura è parte delle regole Ue. Per un Paese che è nell’Unione non è sufficiente dire “non le riconosco”, perché quelle regole ci sono anche a prescindere dalla volontà del singolo Paese che subisce la contestazione».