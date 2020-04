“Che dici? Non sfottere! Bugiardo! Vergogna”: così i senatori della Lega hanno apostrofato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha assicurato “il massimo dialogo” all’opposizione nell’emergenza coronavirus. “Un po’ di rispetto, per cortesia”, ha detto la presidente Elisabetta Alberti Casellati per riportare la calma. Il senatore del MoVimento 5 Stelle Gianluca Castaldi ha pubblicato il video della contestazione.

Il video della contestazione a Conte in Senato

La rabbia dei senatori della Lega si può facilmente collegare all’asfaltata sul MES ricevuta durante la conferenza stampa dopo l’Eurogruppo che aveva scatenato la rissa con Salvini e Meloni. Oggi invece Conte è tornato a tendere la mano all’opposizione: “In un momento così difficile desidero confermare la piena disponibilità al dialogo, mio e dell’intero governo, con le forze di opposizione. Il contributo di una opposizione responsabile troverà sempre apertura e considerazione”, ha detto. E proprio lì si è scatenata la contestazione.