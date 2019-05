I Terrapiattisti hanno scoperto chi c’è dietro i Poteri Forti

Domani si terrà a Palermo l’evento: “Terra Piatta – Tutta la verità“. Il nostro affezionatissimo Giorgio Vilardo ha partecipato per neXtQuotidiano alla conferenza di presentazione. Dopo le domande su Grillo, sul complotto di Einstein e quella sull’astronauta Guidoni poteva mancare la domanda su chi guida i Poteri Forti?

Ecco cosa risponde Albino Galuppini, uno dei tre relatori: “Questi qua utilizzano le sedute spiritiche per ricevere ordini dagli spiriti, dal Diavolo, il loro capo non esiste perché è Lucifero”. All’obiezione della giornalista che replica che si sta scadendo nell’antiscientismo Galuppini addirittura si alza in piedi per dirla con CHIAREZZA: “Ci sono varie teorie ma se tu mi fai questa domanda la mia risposta è che la spiegazione è di ordine esoterico perché a certi livelli di potere dei soldi a «questi qua che comandano» non gliene frega niente”. Invece di far credere all’umanità che la Terra è tonda sì. Capito? E per non farci mancare niente alla conferenza irrompe una palla. L’avrà mandata Lucifero?

