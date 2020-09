Comuni e Regioni potranno spiare i conti correnti

I Comuni e le Regioni potranno avere libero accesso ai dati bancari dei cittadini “spiando” nei loro conti correnti. Chi potrà farlo? Per ora non c’è una specifica normativa per gli enti locali che prevede meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari, come invece accade per la GdF

I Comuni e le Regioni potranno avere libero accesso ai dati bancari dei cittadini “spiando” nei loro conti correnti. Chi potrà farlo? Per ora non c’è una specifica normativa per gli enti locali che prevede meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari, come invece accade per la GdF. Spiega il Messaggero:

Ad aprire la porta ai funzionari dei Comuni e a quelli regionali e provinciali è una norma del maxi-emendamento al Decreto semplificazioni, norma camuffata dietro rimandi e commi tanto da risultare difficilmente intellegibile ai più. E, come spesso accade con le materie fiscali, passata sotto silenzio. Di fatto però la nuova regola introdotta nel provvedimento consente l’accesso ad una poderosa banca dati senza prevedere però meccanismi di controllo e abilitazione per i funzionari degli enti locali che dovranno sbirciare nei conti. O almeno lasciando alla buona volontà degli enti locali di costruire da zero un qualche meccanismo di tutela e controllo della complessa procedura.

Fino ad ora lo strumento era stato usato con prudenza: perfino la Guardia di Finanza doveva avere il via libera per l’accesso alle informazioni bancarie dall’Agenzia delle Entrate. Ora le cose cambiano: