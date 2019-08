Quei curiosi commenti per Conte premier sulla pagina FB di Zingaretti

Poco fa sulla sua pagina facebook Nicola Zingaretti ha pubblicato una serie di scatti sui tavoli per il programma che il Partito Democratico ha convocato in vista della trattativa per il governo con il MoVimento 5 Stelle, condividendo un contenuto apparso sulla pagina fb del PD. La cosa curiosa è che entrambi i post si sono riempiti di commenti, in massima parte di sostenitori DEM, che chiedono di togliere il veto sul nome di Giuseppe Conte per dare il via al governo con il M5S.

Quei curiosi commenti per Conte sulla pagina FB di Zingaretti

Sulla pagina FB del segretario i commenti sono tantissimi e tutti perfettamente orientati in favore di Conte: “Buonasera Segretario, La prego di riflettere sul nome di Conte. Non ci sono motivi validi per non accettare questo nome. Tra l’altro è molto amato dagli italiani. Potrebbe essere un trait d’union tra la politica e la gente. Ci rifletta, la prego”, scrive ad esempio Patrizia, così come Giacomo: ” Segretario molliamo su Conte e facciamo questo governo. La discontinuità deve esserci nei programmi, gli uomini sono relativi”.

Anche per Fernando “ad oggi il presidente Conte gode di un indice di gradimento alto in Italia, ed è molto apprezzato anche in Europa. La discontinuità sta nel programma, nei contenuti, e non negli uomini. per una volta mettiamo davanti le priorità degli Italiani, e non i nomi”. Il fatto che Conte abbia avallato proprio quel programma (di Salvini) di cui oggi dovrebbe essere testimonial di discontinuità, evidentemente, non lo sfiora.

I commenti sulla pagina del segretario sono tantissimi e tutti perfettamente orientati a favore di Conte: “Anche se in ritardo, ha dimostrato senso delle istituzioni e polso nei confronti di derive pericolose. Meglio strappare qualcosa in più sui programmi e fare l’accordo”, fa sapere Marco mentre Danila è tranchant: “Conte va bene, se il programma è serio e mira a intervenire per ridurre le diseguaglianze in questo paese. Trovate un accordo. PENSATE AL BENE DEL PAESE”. C’è da dire che la gran parte degli utenti sono commentatori abituari della pagina di Zingaretti: non si parla di troll e così via ma di militanti.

Anche se c’è pure chi si professa grillino, ma dice di preferire Conte al suo compagno di partito Roberto Fico. Poi c’è anche chi, come Martina, dice che si potrebbe trattare: “Io comunque visto gli ultimatum li accontenterei su Conte, a patto che si chieda in cambio la testa di Di Maio… Mi andrebbe più che bene questa come svolta”.

Il tono generale dei commenti è comunque univoco: sono tutti pronti al Conte Bis, anche se con qualche piccolo distinguo nella trattativa, e criticano la linea (attuale) del segretario.

E infine c’è anche chi ricorda che Mattarella ha fissato una data per il matrimonio: ” Nicola Zingaretti, tutto molto bello, ma sbrigativi a trovare un accordo (anche un Conte bis). Ah, e cercate di fare in fretta, martedì è vicino”. La stessa fila di commenti è presente sulla pagina fb del PD in calce allo stesso post. Alla faccia di chi dice che il PD è diviso in tante correnti, per una volta sembrano stranamente tutti d’accordo. E si sono ritrovati tutti negli stessi posti per farlo sapere al segretario.

