Come sarebbe l’Italia la GdF inseguisse i latitanti come ha fatto con il tipo ripreso a Pomeriggio 5?

Ieri Pomeriggio 5 ha mandato in onda un inseguimento della Guardia di Finanza nei confronti di alcune persone che si erano azzardate ad andare in spiaggia a Venezia. A quanto pare l’inviata della trasmissione di Barbara D’Urso si trovava sull’elicottero delle Fiamme Gialle per controllare la situazione e ha avuto la “fortuna” di trovarsi al posto giusto nel momento giusto, riprendendo così l’inseguimento in diretta.

In diretta l’inseguimento della Guardia di Finanza dopo aver individuato delle persone sulla spiaggia a Venezia #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RRF3uhBEj0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 13, 2020

E mentre l’emergenza Coronavirus impazza, sembra quasi di trovarsi in una guerra in cui il nemico è chi esce di casa (e non semmai chi non fa i tamponi ai malati o non prevede l’assistenza domiciliare per chi è in quarantena) e questo tipo di esibizioni a favore di telecamera sembrano il modo migliore per additare un cattivo al pubblico ludibrio. Come se fossero pericolosi latitanti e non, alla fine, gente che rischia una sanzione amministrativa. Tra un inseguimento della GdF e l’altro prima o poi qualcuno chiederà conto di tutte le curiose fasi di gestione dell’emergenza, da Milano grande malata d’Italia al caso Piemonte. Nell’attesa distraiamoci così. Panem et circenses.

