Il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha salutato con favore la prospettiva che in Italia si insedi un nuovo “governo pro-Europa”, definendola un “buono sviluppo”. Di conseguenza, ha voluto sottolineare Oettinger parlando alla radio Swr, “è stato così messo un limite” al ministro dell’Interno uscente, Matteo Salvini, “un populista che fa politica in costume da bagno”. Parlando del possibile sostegno a Roma da parte di Bruxelles, il commissario si è detto certo che “si farà il possibile per facilitare il lavoro del nuovo governo italiano, quando entrerà in carica”.

Come Oettinger ha accolto il Conte Bis

Secondo Oettinger Bruxelles “è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del governo italiano quando entrerà in carica e per ricompensarlo”, ha aggiunto, affermando che “ci sarà più spazio per una politica sociale, anche se i socialdemocratici sanno bene che il debito illimitato nell’eurozona è un danno per tutti”.

Nel maggio 2018 Oettinger finito nella bufera per una frase che gli è stata attribuita dal giornalista Bernd Thomas Riegert sintetizzando i contenuti di un’intervista che andrà in onda stasera su Deutsche Welle. La frase era “I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto”. La frase era contenuta in un tweet riportato da Riegert e poi cancellato. Successivamente lo stesso Riegert dopo aver cancellato il primo tweet ne ha pubblicato un altro in cui ha sostenuto che il virgolettato di Oettinger fosse: “Posso solo sperare che questo avrà un peso durante la prossima campagna elettorale”. Ha poi aggiunto più o meno la stessa frase ma senza virgolette: ” mercati e le previsioni finanziarie peggiorate insegneranno all’Italia a non votare i partiti populisti alle prossime elezioni”.

Successivamente la tv Deutsche Welle ha diffuso direttamente il video con un virgolettato in inglese che rappresenta la traduzione di quello che Oettinger dice nel video:

EU Budget Commissioner @GOettingerEU on Italy: “My concern, and my expectation is that the coming weeks will show that … Italy’s economic development could be so drastic that this could be a possible signal to voters not to choose populists from left and right.” pic.twitter.com/9Ao8DaWlkt — DW | Europe (@dw_europe) 29 maggio 2018

Il virgolettato è questo: “La mia preoccupazione e la mia aspettativa è che le prossime settimane mostreranno conseguenze nei mercati italiani così drastiche che dopotutto potrebbero costituire un segnale gli elettori a non scegliere i populisti di destra e di sinistra”. Insomma, di sicuro il virgolettato era inappropriato ma era una sintesi più o meno corretta del pensiero di Oettinger.

