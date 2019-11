Come i fans di Giorgia Meloni hanno preso la sua proposta del 5 per mille per i rimpatri (spoiler: malissimo)

Da quando il MoVimento 5 Stelle l’ha accusata di essere un’assenteista in Parlamento, Giorgia Meloni ci tiene a far sapere che lei e Fratelli d’Italia lavorano, eccome se lavorano. La vicecapa daa’ gggente quindi ha deciso oggi di far sapere attraverso la sua pagina facebook che FdI ha presentato un emendamento un po’ curioso: quello che prevede di destinare il 5 per mille al fondo rimpatri degli immigrati illegali.

Presentato emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra per consentire, a chi volesse, di destinare il proprio 5 per mille del reddito al fondo rimpatri degli immigrati illegali. Aiutiamo il rispetto delle regole, invece di alimentare l’illegalità.

Le intenzioni di Giorgia sono buone, ma evidentemente i suoi fans non le hanno recepite così. E così nei commenti se la prendono con lei: “Devo anche pagare per rimandarli a casa loro????? No!!!! Una telefonata al governo del loro stato con testuali parole: “ciccio manda quello che ti pare, aerei, navi, pullman ti devi riprendere i tuoi cittadini, perché in casa nostra sono entrati senza permesso!”. Oppure un altra idea fate usare i nostri 14 miliardi versati per il MES tanto non ci permettono di riprenderceli, e sarebbero meglio spesi piuttosto che salvare le banche tedesche o francesi (i morti cani che i ga’)”, scrive Andrea.

“Vorrei poter destinare l’ 8×1000 a sostegno delle regioni che sono state messe in seria difficoltà da avverse condizioni meteo e terremoti. Facciamo qualcosa anche in questo senso? Cordiali saluti”, aggiunge Fabiana. ” I soldi per i rimpatri ve lo diamo già. Cerchiamo di limitare gli arrivi. Il mio 5 x 1000 lo do per altro. Grazie”, sostiene Alessandra.

I commenti sulla pagina FB di Giorgia si rivoltano contro l’emendamento di Fratelli d’Italia, anche se qualcuno che lo apprezza c’è:

Ma la vicecapa daa’ gggente (e il suo social media manager Tommaso Longobardi) deve riflettere: non è con questo autogoal che si costruisce una Bestia ben fatta

