Come Calderoli minaccia di bloccare il governo M5S-PD

Roberto Calderoli minaccia di seppellire il governo M5S-Pd sotto una pioggia di emendamenti. Dopo le minacce sulle commissioni parlamentari, la Lega torna a dire che ha intenzione di fermare con i regolamenti l’avanzata e il programma del nuovo esecutivo prima ancora che nasca. Calderoli spiega la sua strategia a Libero:

E poi c’è lei,la vera arma segreta, anche se i regolamenti recentemente sono cambiati proprio per evitare questi intoppi. «Sì, ma c’è una cosa che in troppi si dimenticano…».

Dica la verità, Calderoli, sta già pregustando il momento in cui potrà disseminare il percorso parlamentare di trappole regolamentari… «(ride) Sì. E pensi chenonsarànemmeno difficile farlo. La Lega è l’unica forza politica in grado di fare davvero opposizione. Sotterrerò il governo sotto milionate di emendamenti».

Tipo?

«Vedrete, vedrete…».

Ok, il vero mago non svela mai i suoi trucchi… Però ci dica almeno quale è stato, nel passato, il suo capolavoro per bloccare un governo al Senato.

«Governo D’Alema. Quando volevo mandarlo in minoranza presentavo e facevo votare un ordine del giorno a favore delle missioni militari all’estero. Ogni volta Rifondazione comunista non le votava e il governo perdeva. Ricordo ancora che quando D’Alema entrava in Aula mi guardava di traverso e io gli dicevo: “Massimo, ti faccio andare sotto anche oggi”».