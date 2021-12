Le immagini dei cinghiali che “giocano” a pallone nel torrente Bisagno | VIDEO

Come un centravanti d’altri tempi, sempre pronto al colpo di testa, che potrebbe essere molto utile – vista la carenza in attacco – alla Nazionale del cittì Roberto Mancini in vista degli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ironia a parte, sta destando molta curiosità il video di alcuni cinghiali sul greto del torrente Bisagno, in quel di Genova. Perché gli avvistamenti, anche in pieno giorno, stanno diventando sempre più frequenti e la popolazione si dice molto preoccupata.

Cinghiali Bisagno giocano a pallone, le immagini dal torrente di Genova

Nel video dei cinghiali Bisagno si vedono quattro esemplari che vagano all’interno del greto del torrente. Uno di loro si sta dilettando a colpire con la testa un pallone che giaceva in quella zona. E questo ha reso, come di consueto, il filmato virale sui social. Ma evidenzia anche una problematica che sembra atavica in tutto la Penisola. Avvistamenti sempre più frequenti, non solo a Roma – dove questo argomento è stato utilizzato più volte come tema elettorale -, che hanno ampliato il discorso anche in quel di Genova.

Perché oltre al torrente Bisagno, molti esemplari e gruppi di cinghiali sono stati visti “pascolare” all’interno del tessuto urbano della città ligure, fino a lambire i cancelli della stazione ferroviario di Genova Brignole. Insomma, un mal comune mezzo gaudio. Ma questa problematica non è recente. Sui social, infatti, si parla di questi cinghiali all’interno del greto del Bisagno da diversi anni.

Cinghiali a spasso nel Bisagno a beignole pic.twitter.com/7VBBEEmniH — felicio manzo (@FelicioManzo) October 14, 2016

Negli ultimi tempi, però, questi avvistamenti sono sempre più frequenti.

(video: da pagina Facebook di Ansa)