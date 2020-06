La Lega si arrabbia per il tweet «Chiudiamo i lombardi in Lombardia»

“La dico piano: chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno quest’estate”: fa discutere il tweet dello scrittore Massimo Mantellini, membro della task force governativa contro l’odio in rete. “Parla l’esperto “intellettuale” scelto dal governo – commenta sempre via twitter Matteo Salvini – per la task force contro l’ODIO IN RETE. Ma vi rendete conto? Disgustoso”. “Ottima idea! – aggiunge sempre via social l’assessore al Bilancio lombardo Davide Caparini – Rilancio: insieme ai lombardi non facciamo più uscire dalla Lombardia anche i 56 miliardi delle loro tasse che generosamente contribuiscono alla ricchezza del Paese”.

“Discriminare la Lombardia e i lombardi, tanto più in questo momento, è disdicevole. Ancor più grave, se tale azione viene commessa proprio da uno dei componenti, individuati dal Governo, della task force istituita per contrastare il dilagante fenomeno dell’odio on line. Nel rispetto delle vittime e dei loro familiari, nonche’ di tutti coloro che in questi mesi hanno lottato e lavorato per sconfiggere l’epidemia, convocheremo il signor Mantellini alla Camera in Commissione Fake News e poi chiederemo al ministro Pisano di rimuoverlo dall’incarico”. Cosi’ i deputati della Lega Massimiliano Capitanio e Giulio Centemero dopo il tweet.

“Pensare di chiudere i lombardi in Lombardia e’ un chiaro atto provocatorio nei confronti della Regione e una mancanza di rispetto verso tutti gli italiani per i quali il Governo dovrebbe garantire uguali diritti. Lo sciacallaggio mediatico a cui abbiamo assistito in questi mesi deve essere sfuggito di mano al Governo, se anche uno dei suoi rappresentati si permette tali esternazioni” concludono i deputati. “Due cose interessanti – commenta Mantellini – mi pare escano dai commenti del mio tweet precedente. La prima è che mi pare ci sia moltissima tensione in giro. Più del solito. La seconda che esiste un riflesso automatico per cui se tu parli di salute molti rispondono parlando di soldi”.