Carlo Sibilia: dal PD partito di Bibbiano ai complimenti a Renzi

Carlo Sibilia è la quintessenza del MoVimento 5 Stelle: il nientemeno che sottosegretario di Matteo Salvini agli interni dimostra che i grillini hanno delle idee ma se non vi piacciono ne hanno delle altre con una simpatica giravolta: il 12 agosto scorso, dopo l’intervista di apertura ai grillini di Renzi, pubblicava questo tweet:

Bibbiano è ancora lì ma non se ne parla più. Esponenti del PD coinvolti e ad una domanda di un giornalista, questa la risposta di Zingaretti. pic.twitter.com/MvsKdNltcO

Oggi invece regala un’intervista alla Stampa in cui dice tutt’altro:

Salvini si vanta di aver ridotto gli sbarchi, almeno su questo un credito glielo date? «Per carità, gli sbarchi si sono ridotti, ma il terreno era già stato arato dal governo precedente con il ministro Minniti. Per realizzare il vero cambiamento occorrono le norme: la Lega in questo ha dimostrato di parlare troppo e pensare poco all’aspetto normativo, si pensi al fenomeno dei mancati rimpatri».

Senta Sibilia, veniamo a quella che Bersani definirebbe “la mucca nel corridoio”: Matteo Renzi. E’ un problema per voi che la proposta di un nuovo governo sia arrivata da lui?

«Qualsiasi parlamentare responsabile, in questo caos creato da Salvini, è uno spiraglio di buonsenso».

Quindi nessuna pregiudiziale?

«Non voglio parlare di Renzi o di Zingaretti. Faccio solo notare che, all’indomani delle Politiche, noi ci rivolgemmo a tutti, poi qualcuno ci chiuse la porta in faccia in diretta Tv. Se quel qualcuno ha cambiato idea non posso che esserne contento».