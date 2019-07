L’offerta di Cassa Centrale per Carige

Cassa Centrale ha pronta l’offerta per Carige. Secondo quanto scrive MF-Milano Finanza, primo quotidiano a parlarne, l’offerta preliminare targata Fitd-Cassa Centrale potrebbe essere discussa nel corso del consiglio di amministrazione dello Schema Volontario previsto per lunedì 15 luglio. Spiega il quotidiano:

Il veicolo presieduto da Salvatore Maccarone ha preso in mano direttamente la gestione del salvataggio dopo il flop delle trattative con i numerosi fondi di investimento che si erano affacciati sul dossier. In queste settimane è stata definita un’operazione di sistema incardinata sullo Schema Volontario che vede in Cassa Centrale Banca il partner industriale.

Il gruppo delle bcc trentine guidato da Giorgio Fracalossi dovrebbe partecipare all’aumento di capitale di Carige, acquisendone inizialmente una quota di minoranza destinata a crescere in futuro. A fianco di Cassa Centrale si dovrebbero muovere gli attuali azionisti della banca, a partire dalla famiglia Malacalza, che potrebbe versare qualche decina di milioni nel rafforzamento patrimoniale insieme a qualche altro socio.