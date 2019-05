Il camion della Lega che finisce incastrato nell’Acquedotto Mediceo

L’ex assessore alla cultura del Comune di Pisa Dario Danti ha postato su Facebook ieri una serie di foto che raccontavano lo sfortunato incidente occorso a una “vela” pubblicitaria della Lega che pubblicizzava le candidature alle Europee di Susanna Ceccardi, Jacopo Alberti ed Elena Vizzotto all’incrocio tra via dei Condotti e via Puccini, nel territorio di San Giuliano Terme.

Calcolando male l’altezza del veicolo, il conducente è andato a sbattere sulla parte alta dell’Acquedotto Mediceo, per il quale- fa sapere lo stesso Danti – la Lega qualche tempo fa si era espressa a favore dello smontaggio delle tre arcate dell’acquedotto per permettere il passaggio della tangenziale Nord Est di Pisa per collegare Cisanello con la zona di Madonna dell’Acqua.

