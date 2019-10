Il week end lungo in Costa Azzurra del ministro Bussetti in missione di lavoro

Ieri è scoppiato il caso delle missioni fantasma dell’ex ministro leghista alla pubblica istruzione Marco Bussetti e la vicenda potrebbe finire presto anche sul tavolo della Corte dei Conti. Bussetti ha speso oltre 25mila euro di soldi pubblici in viaggi istituzionali che, secondo quanto ricostruito da Repubblica, non lo erano o restano quantomeno sospetti. Insomma: se non si trattava di impegni legati al suo ruolo di guida del ministero dell’Istruzione, lo Stato non avrebbe dovuto pagare i biglietti con un risparmio per l’Erario e per quanto riguarda i numerosi andata-ritorno dalla Lombardia, dove Bussetti risiede, il costo sarebbe dovuto essere coperto dalla diaria da 3.500 euro mensili che l’ex capo del Miur percepiva. I dati sono stati ricostruiti incrociando i dati con l’agenda pubblica del ministro. La replica di Bussetti: “Dovevo curare le scuole del mio territorio” e “Non ricordo, dovrei rivedere tutte le carte. Forse l’agenda è stata gestita male dalla segreteria”, fino al “Se ho fatto degli errori, li ho fatti in buona fede”. Bussetti si è fatto rimborsare anche il viaggio che lo ha portato a presenziare al compleanno di Matteo Salvini. Ma, racconta oggi Repubblica, c’è anche altro:

Tra le spese che Bussetti annovera come missioni di lavoro c’è infatti anche un weekend lungo in Costa Azzurra il 21 giugno dell’anno scorso mentre a Roma era in programma un Consiglio dei ministri. Il caso arriverà presto in Parlamento. Con due interrogazioni preannunciate da Vittoria Casa, componente del M5S in commissione Cultura della Camera («Da non crederci! Voglio capire in che modo siano stati utilizzati i soldi dei cittadini italiani») e da Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu che sollecita la sospensione di Bussetti dall’incarico di dirigente scolastico di Milano a cui è tornato.

«Ci auguriamo che le autorità competenti verifichino tutto e prendano gli adeguati provvedimenti — dice Fratoianni — Tuttavia, è opportuno che continui a dirigere un così importante ufficio finché l’inchiesta non sarà conclusa? È quello che chiederemo al ministro Fioramonti con un’interrogazione parlamentare». Invoca l’intervento immediato della Corte dei Conti il deputato del Pd Ubaldo Pagano. «Apra un’indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell’ex ministro dell’Istruzione Bussetti, pagati con i soldi dei contribuenti. C’è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro. Questo è il modo in cui la Lega intende usare i soldi dei cittadini? Caro Salvini, parlaci di Bussetti!».

