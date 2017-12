Il Buon Natale del generale Pappalardo

Il generale Antonio Pappalardo pubblica su Facebook questo meraviglioso video in cui un Babbo Natale di alto livello fa sapere che il Movimento Liberazione Italia la settimana scorsa ha arrestato, come promesso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella come promesso. Nel video si spiega che una classe politica volenterosa presto restituirà il Natale rubato da quei Grinch della seconda Repubblica, e vengono biasimati quei cattivoni della DIGOS che continuano a frapporsi all’iniziativa rivoluzionaria del generale.

Non è chiaro se Pappalardo abbia consegnato l’arresto a Mattarella. Come abbiamo imparato infatti nel gergo pappalardiano arrestare non significa mettere le manette ai polsi di qualcuno né tanto meno privarlo della libertà. Arrestare è un’azione dimostrativa che sostanzialmente consiste nel leggere – di fronte all’arrestato – un comunicato nel quale gli si dice che è in arresto. Ma poi, come è accaduto a Ettore Rosato, lo si lascia andare tranquillamente.