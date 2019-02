Marcelo Brozovic contro Fabrizio Corona. Nelle more della crisi scoppiata tra Icardi e l’Inter, il calciatore ha infatti dato mandato al suo legale, Danilo Buongiorno, di querelare il responsabile di “The King Corona Magazine” che ieri ha pubblicato un articolo dal titolo: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”.

Brozovic all’attacco di Fabrizio Corona per Wanda Nara

Brozovic, attraverso il suo legale, parla di “assoluta falsità della notizia” e ribadisce che “non vi è mai stato alcun rapporto o altro con la signora Wanda Nara”. L’interista smentisce, inoltre, di aver subito “aggressioni violente” da Icardi “come viene indicato falsamente nell’articolo”. “La notizia – è scritto in una nota dell’avvocato Buongiorno – oltre a essere falsa è gravemente diffamante per il contento dell’articolo che mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati: con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato”.

“Tale diffamazione – scrive i legale – non rappresenta in alcun modo la verità. Il signor Brozovic, pertanto, ha già dato incarico al proprio avvocato di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del predetto giornale web e del suo diretto responsabile”.

