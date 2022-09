Berlusconi uccide una mosca in diretta televisiva (e mostra il risultato al pubblico) | VIDEO

Gli era saltata la mosca in testa. Lo stava infastidendo mentre stava raccontando, per l’ennesima volta, tutte le più classiche e iconiche promesse elettorali che Forza Italia sta sciorinando da quasi due mesi (fin dai giorni successivi alla caduta del governo Draghi) al pubblico di SkyTg24. E così, davanti alla telecamera piazzata nel suo studio, Silvio Berlusconi – con nonchalance e un colpo solo – ha ucciso quell’insetto. E poi, dopo il gesto “eroico”, ha mostrato a tutti il risultato della sua prontezza di riflessi.

Imprevisto per @berlusconi a #CasaItalia, che si ritrova ad affrontare un avversario in diretta: una mosca pic.twitter.com/IzeJr5YXtj — Sky tg24 (@SkyTG24) September 19, 2022

Berlusconi uccide una mosca che lo stava infastidendo in diretta tv

“Sta mano po’ esse fero o po’ esse piuma. Oggi è stata fero”. Parafrasando una delle frasi più iconiche della commedia cinematografica italiana (pronunciata da Mario Brega in “Bianco, Rosso e Verdone), si può riassumere quanto accaduto in diretta a “Casa Italia”, il programma di approfondimento di SkyTg24. In collegamento c’era proprio il leader di Forza Italia, ma durante la sua propaganda elettorale c’è stata l’interferenza di una mosca mentre stava “difendendo” Giorgia Meloni:

“Guardi, ho colpito ancora un brutto insetto che mi girava in fronte. Benissimo. Come vede sono ancora in gamba. Certamente i miei collaboratori lo metteranno su TikTok, che però per me non è TikTok ma TikTokTak. E il tak sono io”.

E, ovviamente, il video è finito anche sul profilo TikTok di Silvio Berlusconi che sta proseguendo – sui social – questo tentativo di svecchiamento della campagna elettorale sua e di Fratelli d’Italia.

Perché, ovviamente, in quella che è stata definita come la peggior campagna elettorale dell’Italia repubblicana, anche questi siparietti servono a creare engagement sui social network dopo una vita trascorsa a fare lo stesso su altri network (quelli televisivi).