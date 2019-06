Barbara Bonansea: chi è la calciatrice che ha regalato la prima vittoria al Mondiale

Barbara Bonansea con la sua doppietta ha regalato la prima vittoria all’Italia nel Mondiale di Francia 2019. Repubblica oggi racconta chi è e come ha cominciato con il calcio l’attuale calciatrice della Juventus e della Nazionale femminile di calcio:

Nata a Pinerolo, in provincia di Torino, tifosa della Juve e di Cristiano Ronaldo, Barbara ha iniziato a giocare a calcio all’età di cinque anni per poi crescere nelle giovanili del Toro. «Ho cominciato nel cortile di casa, con mio fratello Giorgio e mio padre Sergio, grande appassionato. Andavo anche a vedere gli allenamenti di Giorgio, che ha tre anni più di me.

Un giorno l’allenatore si avvicina e mi dice: invece di guardare perché non ti alleni? Ero piccola, alla prima partita mi sono messa a piangere. Non volevo giocare, mi sentivo un po’ diversa, erano tutti ragazzi, allora ero molto timida. Dopo molto insistere sono riusciti a buttarmi in campo e non sono più uscita». I genitori l’hanno seguita in Francia con il camper. Padre in pensione, madre che lavora in fabbrica (ha chiesto le ferie), anche loro hanno fatto i sacrifici.