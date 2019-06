Australia-Italia: la partita di Sara Gama tra i commenti dei patridioti

L’Italia ha battuto per 2 a 1 l’Australia nella partita d’esordio del Mondiale 2019 a Valenciennes in Francia. A passare in vantaggio era stata l’Australia al 21′ dopo un rigore per un fallo in area di Sara Gama su Kerr: Giuliani respinge il tiro dal dischetto sulla ribattuta ma la numero 20 è brava a ribadire in rete. Al 55′ l’Italia trova il pari su un errore in fase di impostazione dell’Australia: la sfera arriva al limite dell’area a Bonansea che entra in area, elude con un dribbling l’intervento di una avversaria e con un diagonale indirizzato all’angolino supera Williams.

Australia-Italia: la partita di Sara Gama

Nel finale le avversarie delle azzurre tentano l’assalto finale ma l’Italia si difende con ordine. Provvidenziale nel recupero l’intervento difensivo di Sara Gama che mura un tentativo di Kerr. Nell’ultimo minuto di recupero cross dalla destra con uscita a vuoto del portiere, Bonansea è pronta alla devzurriazione di testa sul secondo palo a regalare la vittoria alle azzurre. Ma è stata la partita di Gama, dopo le polemiche dei patridioti alla vigilia, a far parlare Twitter.

Despite the penalty, Sara Gama has been a force in the back for #ITA. Haven’t seen as much threat from Sam Kerr in 2nd half. — Grant Wahl (@GrantWahl) 9 giugno 2019

Per il giornalista sportivo Gran Wahl a parte l’errore del penalty la Gama ha ben controllato Kerr (ma c’è da dire che nei primi minuti un cross dalla sinistra aveva portato a colpire di testa Kerr (con palla alta) proprio su errore di posizione di Gama. In ogni caso anche oggi il patridiota era in agguato con la sua ben definita mania di persecuzione:

Sara Gama scarsissima però può essere uno spunto da usare contro salvino, quindi titolare fissa. Tralasciando che gioca nella rubentus… #AUSITA — Dottor Mangiukic (@Mangiukic) 9 giugno 2019

E sia chiaro che aver spiegato facile come a un bimbo di tre anni che Gama è il capitano non è servito a fermare il patridiota medio, che spesso è al minimo:

Il fatto che Sara Gama sia sponsorizzata più delle altre non perché CAPITANO ma perché NERA è una vergogna

Razzismo di ritorno imbarazzante

Io tra lei e la Bergamaschi, la Giacinti e la Mauro non vedo differenze. E invece no, tutti a ricordare che questa qui è di colore ogni 3×2 — Frank (@gustatore) 9 giugno 2019

Invece in molti hanno notato che almeno Gama, a differenza di quello che fanno i calciatori, è venuta a prendersi la responsabilità del calcio di rigore nell’intervista post-partita:

Sara Gama che si assume la responsabilità del goal australiano senza girarci troppo intorno.

CAPITANO VERO #RagazzeMondiali — Contessa SerbelloniMazzantiVienDalMare (@GQuantaltro) 9 giugno 2019

E c’è anche chi ha notato, con ironia, che la ragazza parla un italiano perfetto (e di molto superiore al candidato medio dei partiti patridioti) ma con un leggerissimo accento triestino (eufemismo):

Si sente benissimo che Sara Gama ha un accento africano. — Roberto Fuzio (@RFuzio) 9 giugno 2019

L’Italia femminile batte l’Australia

C’è poi chi non capisce la declinazione al femminile della sua carica e ritiene che sia sbagliata, anche perché a dire che invece è giusta è solo l’Accademia della Crusca, mica uno che ha un profilo Twitter:

Sara Gama… LA CAPITANA? Ho capito bene??? LA CAPITANA? Ma che cazzo di definizione è LA CAPITANA! Pur di coniugare e di forzare alla parità di genere si scade nel RIDICOLO… LA CAPITANA… Senza parole! #RagazzeMondiali — Antonio Zurro (@antoniozurro) 9 giugno 2019

Nell’intervista post-partita proprio lei lo ha detto: “Siamo una grande squadra e io c’ho messo lo zampino a complicare le cose!”, anche se qualcuno esagera molto a definirla la Chiellini al femminile (o meglio: in questa partita non lo ha dimostrato, anche se c’è chi dice che di solito lo fa). E in ogni caso quello che si è apprezzato è stata la reazione dopo l’errore del penalty:

Comunque Sara Gama vi spiega come un capitano si riprende dopo un errore (e tutto un primo tempo in sofferenza). — Jacopo Piotto (@jacopopiotto) 9 giugno 2019

Sky Sport invece ha regalato in video l’abbraccio tra la capitana e l’autrice della doppietta Bonansea:

Infine, ecco Fotografia segnanti che prova il battutone scambiandola per Cuadrado:

