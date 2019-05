Arkus Network: chi sono i nuovi proprietari del Palermo

Il Palermo sta per essere venduto ad Arkus Network, azienda presieduta da Walter Tuttolomondo attiva nel turismo. Il patron Maurizio Zamparini, per cui sono stati disposti i domiciliari, è accusato di falso in bilancio durante la precedente gestione. L’attuale amministratrice (e sua collaboratrice) De Angeli cerca di vendere, anche a zero. Oggi il Palermo è una società indebitata (circa 50 milioni), con poche chance di conquistare la Serie A che garantirebbe la salvezza economica e anzi con la spada di Damocle di un deferimento che può portare penalizzazioni, persino la retrocessione.

Il Fatto Quotidiano scrive oggi che Arkus Network è “in realtà riconducibile a una sconosciuta società inglese, diretta da Stefano Pistilli, manager vicino a Forza Nuova e fondatore di un partito, Coalition pour la vie et la famille che promuove l’ideologia no-gender e altre simpatiche teorie simili”:

A dicembre Zamparini aveva annunciato la cessione a degli inglesi, fuggiti al momento di presentare garanzie. Ora pare fatta con Arkus, gruppo specializzato in facility management di Tuttolomondo. Non è lui, però, il proprietario di Arkus, il cui 89% delle quote è in mano a Gepro Investment Ltd, società con sede a Londra e diretta da Pistilli: lo ha riportato il Giornale di Sicilia e lo conferma una semplice visura, da cui risulta pure che Arkus nel 2017 ha fatturato appena 400 mila euro (pochini per permettersi una squadra di calcio).

E ieri l’Enac ha comunicato che una sua controllata (Partours) non ha pagato un vettore, mettendo a rischio le par tenze. I dubbi crescono. I trascorsi di Pistilli non li fugano: lui sì che è conosciuto, anche se non nel calcio, ma come segretario di Coalition pour la vie. Originario di Albano Laziale (Roma), è residente a Londra, dove ha avuto ruoli in diverse aziende accostabili più o meno indirettamente all’estrema destra. Una di queste prima di Gepro aveva il nome evocativo di Gladio Consulting. Un’altra era Uk Privilege, agenzia che organizzava soggiorni in Inghilterra, ed è stata poi ceduta a Matteo Stella, militante di Forza Nuova. Scavando negli archivi, si ritrovano sue “apprezzate collaborazioni”su RadioFN.