L’ipotesi Invitalia per Alitalia

Mentre i presunti capitani coraggiosi che dovrebbero salvare via della Magliana si sono, per ora, eclissati e non hanno presentato offerte, Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore racconta oggi che in questi giorni sono circolate voci di una chiamata in causa di Invitalia, la società statale che fa salvataggi con denaro pubblico.

Invitalia è già stata chiamata da Di Maio ad intervenire insieme all’ex Finmeccanica per salvare Iia (autobus) con una ricapitalizzazione. Un suo intervento rischierebbe la censura Ue come aiuto di Stato. La Lega ha espresso preoccupazione, con i capigruppo al Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari: «Occorre fare presto, non può essere perso altro tempo».

Intanto la senatrice del M5S, Giulia Lupo, vicina a Di Maio, rilancia l’appoggio ad Atlantia nella compagine. Fs-DeltaMef: «Il dossier della tragedia di Genova e dell’accertamento delle responsabilità va tenuto separato da Alitalia. Ma questa potrebbe essere una bella occasione per Atlantia per il rilancio di un’azienda strategica. E per noi un’occasione per il rilancio del trasporto aereo nazionale».

Intanto ieri l’a.d. di Fs, Giancarlo Battisti, che ha ottenuto l’adesione di Delta al «Progetto Az» per costituire una nuova compagnia (Fs avrebbe il 30%, Delta e Mef 15% ciascuno), ha spiegato nella lettera che certifica la proroga dell’offerta che c’è bisogno di più tempo per tentare di completare la squadra degli investitori con partner industriali (manca il 40% del capitale, valore 300 milioni). Il riferimento è ad Atlantia, la società dei Benetton.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, i 25 milioni per l’app di Mimmo Parisi