“Io sono uno di quelli che gli sparerebbe a quelli lì, tranquillamente”: il consigliere della Lega del Friuli Venezia Giulia Antonio Calligaris Il consigliere leghista in Friuli che “gli sparerebbe” (ai migranti) lo ha detto oggi a una quindicina di militanti di Casapound che sono entrati nell’aula del Consiglio regionale in cui era in corso una commissione sul Programma immigrazione 2020 del Friuli Venezia Giulia. Frase pronunciata quando i militanti avevano concluso di leggere il loro messaggio sugli immigrati -in cui sostanzialmente denunciano l’immobilismo della politica – e che ha subito creato costernazione tra i consiglieri dell’opposizione.

«Io sono uno di quelli che ai migranti sparerebbe tranquillamente»

Subito dopo Calligaris si scusa in una nota: “Sono sinceramente pentito di aver pronunciato parole che possano essere ricondotte ad azioni violente lontane dal mio modo di essere. Mi scuso con chiunque possa rimanere turbato dai toni e dal significato delle parole da me usate e voglio rassicurare che non era mia intenzione istigare alla violenza. Sono andato oltre in un momento di concitazione”.

I militanti di Casapound sono entrati senza essere fermati e con le mascherine al volto hanno urlato ai consiglieri presenti di “fare qualcosa” per frenare l’arrivo dei migranti, “invece di stare sempre a discutere”. Il capogruppo leghista Mauro Bordin ha tentato una prima difesa di Calligaris, denunciando l’azione squadrista subito dal Consiglio. Ma poi si è rivolto all’opposizione: “Mi auguro che la stessa veemenza, la stessa rabbia, lo stesso fastidio e gli stessi toni li riserviate agli immigrati che stanno mettendo a ferro e fuoco la Cavarzerani, anche il nostro gruppo prende le distanze da quanto è successo naturalmente, personalmente sono più infastidito da quello che è successo ieri a Udine”.