Tra le molte virtù del saluto romano ora c’è anche quella di combattere il Coronavirus. Questo almeno scrive Andrea Nadalini, assessore a Codroipo in quota Fratelli d’Italia, su Facebook: “Non stringete la mano a nessuno, il contagio è letale. Usate il saluto romano, antivirus e antimicrobi”.

Il saluto romano contro il Coronavirus

Un’uscita che non è piaciuta al suo sindaco Fabio Marchetti: “Sono affermazioni incommentabili”, ha detto secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano. “Non è ammissibile che un assessore della mia giunta possa abbandonarsi a ilarità e commenti su una situazione oltremodo seria, dimenticando di rivestire un ruolo importante e di dover soppesare le parole, ancor di più se messe per iscritto”. Il Pd friulano ha emesso un comunicato in cui definisce “avvilenti e irrispettose” le parole dell’assessore.

D’altro canto nell’Italia fascista, ricorda Wikipedia, Achille Starace, segretario del PNF, promosse una campagna a favore del saluto romano, affinché sostituisse completamente la stretta di mano ritenuta “borghese” e poco igienica. Per una casualità del tutto casuale, la stessa cosa l’ha ripetuta Vittorio Feltri qualche tempo fa.

Buon ultimo arriva l’assessore di Codroipo, che però pare nel frattempo aver cancellato il post. Coincidenze?

