La nuova galassia di amici e nemici nel M5S

La sconfitta alle elezioni europee ha portato a uno sconquasso nel MoVimento 5 Stelle con la definizione di nuove correnti e di nuovi nemici interni. Emanuele Buzzi, cantore delle gesta grilline sul Corrierone, ci spiega oggi che le correnti (ufficialmente vietate) dei grillini oggi ruotano tutte su Di Maio e sulla sua figura di vicepremier, bisministro e capo politico:

Dall’altra parte della barricata ci sono i governisti critici come Nicola Morra, Roberta Lombardi e Carla Ruocco. E i “falchi”, come li chiama Buzzi, anche se il loro presunto leader, Roberto Fico, somiglia piuttosto a un pullo di piccione:

Il loro nucleo è a prevalenza campano: ortodossi sono, per esempio, Luigi Gallo e Doriana Sarli, ma ci sono anche esponenti come il toscano Riccardo Ricciardi. E in realtà oltre alle categorie più codificabili, c’è una folta componente di outsider,esponenti che hanno una linea individuale. Tra loro, Elena Fattori, ma anche Gianluigi Paragone (che in seguito alle esternazioni dopo la sconfitta elettorale ha trovato un clima glaciale nei suoi confronti in assemblea). In questo gruppo rientrano anche quegli esponenti di governo finiti nell’occhio del ciclone, come Danilo Toninelli.