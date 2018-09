La Lega e il MoVimento 5 Stelle sostengono che un paese a vocazione turistica come l’Italia abbia una necessità intrinseca di avere una compagnia aerea di bandiera e per questo stanno per far cacciare altri soldi ai cittadini per il miliardesimo salvataggio di Alitalia. Ma le cose stanno davvero così? In questo video Mattia Poletti spiega con numeri e tabelle perché si tratta di una bufala.