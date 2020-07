Alitalia: 70 aerei e 4mila esuberi

C’è ancora un problema però: Bruxelles vuole un piano industriale per dare il via libera, ma questo piano dovrebbe scriverlo la nuova società. Solo che per il decreto «Rilancio» la newco può sorgere dopo l’ok dell’Ue

La nuova Alitalia prevede una struttura più snella con 70 aerei e 4mila esuberi. Le linee guida del piano industriale sono illustrate oggi da Leonard Berbieri sul Corriere della Sera:

La nuova società a trazione statale e con una dotazione di 3 miliardi di euro, decollerebbe con una settantina di aerei (sui 112 attuali) e quattromila persone in meno di quelle impiegate nell’attuale vettore in amministrazione straordinaria (poco più di undicimila). Due fonti europee spiegano al Corriere che Alitalia prevede in un secondo momento di salire a una novantina di velivoli entro l’inizio del 2022, al netto di una nuova fiammata del coronavirus. Un ridimensionamento quasi obbligato, fanno notare da Bruxelles: le analisi di settore stimano un -40% nel 2021 rispetto ai livelli pre-Covid, mentre in questi giorni — stando ai siti specializzati — Alitalia vola con una quarantina di jet. Quanto alle alleanze internazionali il team italiano ha detto di voler discutere con tutti gli interessati, da Delta Air Lines (e Air France-Klm) a Lufthansa. L’Alitalia ridimensionata provoca qualche malumore. «Non esistono i 4 mila esuberi», replica il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, mentre la collega dei Trasporti Paola De Micheli stima per l’aviolinea «oltre 100 aerei nel 2023». Lo stesso numero caldeggiato da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ta che invitano a «essere più coraggiosi».

C’è ancora un problema però: Bruxelles vuole un piano industriale per dare il via libera, ma questo piano dovrebbe scriverlo la nuova società. Solo che per il decreto «Rilancio» la newco può sorgere dopo l’ok dell’Ue.