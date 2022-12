L'albero di Natale contro il Governo a Torre del Greco: "Il Reddito di Cittadinanza non si tocca" | VIDEO

Una dichiarazione di protesta molto “natalizia” è comparsa nei giorni scorsi a Torre del Greco, nel comune di Napoli, la provincia che in Italia conta il maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza. Qui, come ogni anno, una coppia di giostrai che vive in via Fontana ha allestito una curiosa decorazione per mostrare il proprio dissenso in relazione a decisioni o particolari provvedimenti presi dal Governo in carica. E, quest’anno, con la Premier Meloni alla guida, a finire nel mirino è stato proprio il forte ridimensionamento del Reddito di Cittadinanza promosso in Manovra dall’esecutivo di Centrodestra.

L’albero di Natale di Torre del Greco in difesa del reddito di cittadinanza

Il web lo ha ribattezzato “albero di Natale trash” e foto e video della discussa installazione sono diventati ben presto virali sui social. Al posto delle “palline”, sull’albero sono state attaccate le sagome dei membri del Governo, ritratti sopra dei servizi igienici: c’è il segretario leghista Matteo Salvini, il leader di FdI Silvio Berlusconi, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

In cima, a mo’ di puntale, è stato inserito pure il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più in basso, proprio a ridosso del wc, è finita la Premier Meloni, con accanto Giuseppe Conte nel ruolo di Babbo Natale tutto intento nello “scaricarla”. A concludere, sotto l’installazione, un enorme striscione in difesa della card gialla che recita “il Reddito di Cittadinanza non si tocca”.

Le parole di Durigon sul Rdc: “Giusto che un laureato accetti posto da cameriere”

Esprimendosi in difesa del giro di vite al reddito di cittadinanza fortemente voluto dalla Premier Meloni e dal suo Governo, definito da Conte “follia pura”, il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon aveva detto nei giorni scorsi: