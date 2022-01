Secondo Adinolfi Gesù non sarebbe andato tra i lebbrosi esibendo il Green Pass | VIDEO

Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi a Dritto e Rovescio parla del fatto che in chiesa non sia richiesto il Green Pass

A Dritto e Rovescio Mario Adinolfi parla di un tema sollevato più volte per dimostrare l’incoerenza del governo di fronte alla decisione di limitare ai soli possessori di Green Pass l’accesso agli spazi al chiuso, eccezion fatta per le chiese. A messa, infatti, si può andare anche senza aver fatto un tampone, e non c’è obbligo di indossare le mascherine Ffp2, ma soltanto una “raccomandazione” della Conferenza episcopale italiana (Cei). “Io sono un non vaccinato – ha detto Adinolfi – ritengo che le violazioni subite da molti italiani siano violazioni costituzionali pesanti. Non a caso nelle chiese il green pass non è richiesto, è l’unico luogo libero, questo perché i cattolici hanno ben chiaro che in quei contesti, che potremmo chiamare assembramenti, la conferenza episcopale italiana ha chiesto che non fosse valida quella folle certificazione che vuole separare in una dimensione di Apartheid alcuni dagli altri”.

Per Adinolfi Gesù non sarebbe andato tra i lebbrosi esibendo il Green Pass

Secondo il leader ultra cattolico del Popolo della famiglia dietro la decisione “c’è una radice evangelica abbastanza chiara”. “Mi sembra strano – spiega – chiedere a Gesù Cristo di andare tra i lebbrosi pretendendo l’esibizione del Super Green Pass, dovremmo riscrivere il vangelo di Luca, che peraltro era un medico. La lebbra allora era la malattia più contagiosa di tutte, ci si va incontro tra fratelli sapendo che alimentare la guerra gli uni contro gli altri è un erroe grave, e guardando il mondo intorno a noi che sta decidendo strade diverse”. A questo punto non resta che invitare l’evangelista Luca per un confronto “tra medici” con qualche importante virologo, se Adinolfi in persona non se la sente di reggere il dibattito scientifico.