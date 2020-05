“Non abbiamo mai parlato di doppi turni” per la ripresa della scuola a settembre. Lo ha sottolineato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a Skytg24 spiegando che l’ipotesi è quella di dividere le classi: “la metà degli studenti per metà settimana” andrebbe a scuola, poi l’altra metà, e comunque si terrebbero sempre gli studenti che sono a distanza “collegati, così la socialità resta”.

Lucia Azzolina e gli alunni a scuola a turno da settembre

La Azzolina, rispetto a qualche giorno fa, ha detto esplicitamente stavolta che “a settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola” e questo vale anche “per le scuole elementari”. Poi ci sono i centri estivi: “Abbiamo messo a disposizione, come ministero dell’Istruzione, scuole, palestre e cortili per dare una risposta alle famiglie”, “stiamo lavorando con la ministra Bonetti e altri ministri”, “a breve sottoporremo il piano al Comitato Tecnico Scientifico per “dare una risposta alle famiglie” che dal 4 maggio dovranno tornare a lavorare e non sanno a chi affidare i loro bambini.

Per i bambini delle elementari che dovranno tornare a scuola a settembre: Indosseranno la mascherina? “Questo non lo so dire, stiamo lavorando con il Comitato tecnico scientifico – ha risposto la ministra – certo è più difficile per i più piccoli rispettare le regole del distanziamento sociale”. Poi c’è il tema dell’oralone: “In ambienti larghi si può fare l’esame di maturità in presenza, gli studenti ne hanno diritto”, dice Azzolina. Tornando sulla ripresa scolastica a settembre, la ministra conferma che “una delle opzioni possibili è la didattica mista, con metà studenti in classe e metà collegati da casa”, alternati ogni tre giorni. “Non abbiamo mai parlato di doppi turni degli insegnanti, le polemiche sono tutte infondate”, sottolinea.