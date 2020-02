Ma Luca Zaia che se la prende con chi mangia cinese ce l’ha con Salvini?

Stamattina il molto onoLevoLe goveLnatoLe del Veneto Luca Zaia aveva un diavolo pel capello: era infatti arrabbiato con il presidente del Consiglio e con il governo che non intendono seguire i suoi diktat sui bambini cinesi nelle scuole:

Ora, è urgente segnalare che Zaia non si è filato per niente né Burioni né Riccardi quando ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge sui vaccini, finendo sconfitto su tutta la linea.

Ma è importante anche segnalare che Zaia è diventato nel frattempo un fustigatore di costumi (altrui): ha criticato l’esibizione delle cene nei ristoranti cinesi per combattere il panico da Coronavirus.

«No, lo spettacolo a cui stiamo assistendo è il segno di un Paese malato. Ma non del virus…».

A cosa si riferisce?

«Mah, vedo che c’è chi organizza pranzi e cene in ristoranti cinesi per solidarietà. Non discuto la buona fede, ma mi sembrano iniziative grottesche. Di fronte ad un virus che si sta diffondendo serve un approccio scientifico. Non c’entra non è i Paesi né le razze. Mi pare che anche in Cina stia prevalendo, anche a Wuhan, l’autoquarantena. Noi chiediamo un piccolo supplemento di prudenza. Se anche dovesse essere inutile, che male fa?».