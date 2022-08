“Basta tabù sui diritti e l’omosessualità”, l’improvvisa svolta di Luca Zaia

Come in un sogno di una notte di mezza estate. Una vera e propria apparizione all’interno dei boschi leghisti che, con poche parole, cancella anni e anni di politiche e dichiarazioni oscurantiste nei confronti dell’omosessualità e delle persone LGBTQ+. A squarciare questo velo, al netto della presenza dei Pillon (di ogni ordine e grado) presenti all’interno del Carroccio, è Luca Zaia che ha lanciato un appello al centrodestra che, secondo i sondaggi, si appresta a prendere le redini del prossimo governo dopo il voto del prossimo 25 settembre.

Nella sua intervista al quotidiano La Stampa, il Presidente della Regione Veneto – una delle voci principali del Carroccio da oltre un decennio – ha detto che non ha alcuna intenzione di candidarsi nelle liste elettorali del voto di settembre. Ma questo è un dettaglio accessorio rispetto all’appello lanciato alla sua coalizione:

“Il centrodestra deve cambiare pelle rispetto a trent’anni fa, mi aspetto che sia più inclusivo e attento ai cambiamenti, libero dai complessi di inferiorità sul versante culturale e dai tabù in materia di diritti, nuove famiglia e sessualità. Lo dico in un altro modo: l’omosessualità non è una patologia, l’omofobia invece sì. Questione di libertà e di rispetto, chi non lo comprende è fuori dalla storia e offre agli avversari l’opportunità di imbastire battaglie ideologiche, magari con finalità diversive”.