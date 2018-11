L’appello di Zagrebelsky contro il governo e il fascismo che ritorna

Gustavo Zagrebelsky, giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale tra i più impegnati all’epoca del referendum per la vittoria del no, pubblica oggi su Repubblica un appello antifascista per la difesa della Carta in evidente polemica con il governo Lega-M5S. Zagrebelsky parte dalla definizione di Ur-Fascismo di Umberto Eco per spiegare che sono questi i caratteri predominanti del “nuovo” potere:

Ciò significa che tutti i fascismi sono tribalisti, ma non tutti i tribalismi sono fascisti. Donde la deduzione: per mettersi il cuore in pace non basta dire che, data l’incontestabile distanza della società odierna da quella del secolo scorso, ciò che bussa alle nostre porte non è fascismo; possono battere, uno dopo l’altro, gli ingredienti del tribalismo; ed è perfino peggio, perché è facile illudersi che ci si fermi lì. Invece, uno dopo l’altro, possono diventare una valanga. A forza di subire adeguandosi, si finisce per diventare qualcosa che non si sarebbe voluto e, all’inizio, nemmeno si sarebbe immaginato.