Calpestano la bandiera italiana e assaltano lo stadio: la follia dei tifosi inglesi a Londra | VIDEO

A meno di un’ora dall’inizio della gara il clima a Londra è infuocato, i tifosi britannici hanno invaso la capitale mettendo a ferro e fuoco i luoghi pubblici: anche lo stadio di Wembley sotto assedio dove moltissimi tifosi hanno forzato il cordone di contenimento e stanno provando ad accedere allo stadio sebbene siano sforniti di biglietti.

🚨🙄 | NEW: People trying to get into Wembley without tickets pic.twitter.com/SOWTDaY7oc — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

Le autorità britanniche stanno provando ad arginare i facinorosi in questi momenti concitati. Fin da questo pomeriggio sono saltate tutte le misure immaginate per rendere sereno lo svolgimento della gara.

Non sembra bastare lo squilibrio di tifosi immaginato dalla UEFA. Dei 65mila presenti solo sette mila saranno italiani, gli altri invece proverranno dal Regno Unito. Il clima in città in queste ore è tutt’altro che disteso, sui social hanno preso a circolare immagini in cui alcuni tifosi inglesi pestano il tricolore.

Il caos di queste ore ha travolto l’organizzazione che il governo di Boris Johnson aveva immaginato. Spaventose le immagini dello stadio preso d’assalto con foga dai supporters dell’Inghilterra.

🚨🙄 | NEW: People swarm into Wembley with no ticket pic.twitter.com/J2m8SPFXOy — News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021

La speranza è che le forze dell’ordine riescano a ristabilire la pace in città, per evitare una tragedia come quella dell’Heysel.



Alle 21 prenderà il via la gara, presenti oltre alla famiglia reale britannica anche il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tra i tifosi azzurri anche Ursula von der Leyen, che oggi insieme al presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha partecipato ad una cerimonia a Cibeno, in Emilia, in ricordo delle vittime della strage nazista avvenuta nel 1944.

“Una sorpresa molto bella dal nostro team in Italia – ha twittato la presidente della Commissione europea, mostrando la foto della maglia azzurra che le è stata regalata – Forza azzurri, dita incrociate per la finale di stasera”.