Il partito spagnolo di estrema destra, Vox, ha convocato manifestazioni in auto in tutte le città capoluogo della Spagna contro la gestione del governo della crisi sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia del Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e il ricorso allo stato di emergenza per promuovere quello che loro definiscono un “programma socio-comunista”. I dettagli su orari, itinerari e misure di protezione sanitaria, saranno comunicati lunedì dalla varie delegazioni locali.

Vox: le manifestazioni dell’estrema destra contro il lockdown in Spagna

Il portavoce del Vox, Jorge Buxadé, ha sottolineato che il governo “sa che esiste una Costituzione che stabilisce il diritto di manifestare e che tali diritti non possono essere violati attraverso lo stato di emergenza”. “Sarà la prova indiscutibile, se le delegazioni del governo vieteranno queste legittime reazioni degli spagnoli, che il governo sta usando lo stato di emergenza in modo abusivo, sproporzionato e illegale per imporre uno stato di emergenza nascosto”, ha avvertito.

La Constitución es clara. El Gobierno no puede. Solo podrá prohibir, en csss caso concreto, aquellos actos de culto, que puedan afectar al orden público. Prohiben manifestaciones y actos de culto. Crean el #Gulag a golpe de pandemia pic.twitter.com/WGDT7twEID — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) May 9, 2020

Il parlamento spagnolo ha approvato l’estensione dello stato d’emergenza fino al 24 maggio. Il Pp, che con il partito d’estrema destra Vox si opponeva ad un prolungamento, alla fine si è astenuto. Contrari anche gli indipendentisti catalani di Izquierda Republicana. Il governo di Pedro Sanchez ha però potuto contare sul sostegno di Ciudadanos e altri partiti locali minori. Annunciando la sua astensione, il leader dei Popolari, Pablo Casado, lo ha accusato di “autoritarismo” e gli ha contestato “incoscienza e neglienza” nella gestione dell’emergenza e ha detto che Sanchez ha usato gli spagnoli come “i cani di Pavlov”.