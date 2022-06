La deputata che dopo 72 ore ha già lasciato il gruppo di Di Maio alla Camera

Ha fatto parte delle fronda degli scissionisti per circa tre giorni. Neanche il tempo della luna di miele con quella nuova creatura parlamentare nata dopo l’addio di Luigi Di Maio al MoVimento 5 Stelle. Perché sono state 72 ore di tormenti e continui ripensamenti per Vita Martinciglio, che oggi ha deciso di tornare alle origini: addio al neonato gruppo “Insieme per il Futuro” e ritorno a quel MoVimento 5 Stelle che aveva abbandonato per seguire il destino politico del Ministro degli Affari Esteri.

Vita Martinciglio, la deputata che abbandona Di Maio dopo 72 ore

“Di Maio ha grandi capacità, a lui va la mia stima. Rispetto la sua figura e il suo progetto politico. Insieme per il Futuro sarà grande ma io ho deciso di tornare nell’unico posto dove, nonostante tutto, mi sento ancora a casa”, ha detto la stessa deputata siciliana ad AdnKronos. Insomma, una relazione politica durata un batter di ciglia. Prima la visione di un futuro nel gruppo guidato dal numero uno del Viminale, poi il ripensamento. Anzi, il ritorno in quella casa con cui venne eletta nel 2018 nel Collegio uninominale della sua Mazara del Vallo.

La deputata, di nuovo pentastellata, fa anche parte della VI Commissione Finanze alla Camera, in quanto esperta di diritto bancario e internazionale (con tanto di Laurea in Giurisprudenza a Palermo e uno studio legale in quel di Trapani). Insomma, alla fine per lei i conti non sono tornati. Anzi, Conte è tornato. Perché la decisione di abbandonare (il suo nome era stato già ufficializzato anche sul sito istituzionale della Camera dei deputati) Luigi Di Maio e tornare al M5S è arrivata proprio dopo un’interlocuzione con il Presidente del MoVimento 5 Stelle:

“Ho visto Giuseppe e ho avuto anche altre interlocuzioni. A Conte ho detto quello che ho affermato poc’anzi. Auguro ai colleghi di Insieme per il futuro il meglio: nutro ancora la speranza che un giorno le nostre strade si possano incontrare di nuovo”.

Augura, dunque, il meglio ai suoi ex colleghi. Gli stessi con cui ha condiviso per oltre quattro anni gli scranni di Montecitorio, ma che ora hanno deciso di aderire a un gruppo diverso, figlio di quella dolorosissima scissione all’interno del MoVimento 5 Stelle. E lei stessa stava per fare parte di tutto ciò, ma la sua esperienza si è conclusa nel giro di 3 giorni. 72 ore in cui è passata dal mondo penstastellato a quello dimaiano, per poi tornare a casa Conte. In attesa delle elezioni Politiche del prossimo anno. Perché Vita Martinciglio è, attualmente, al primo mandato e – dunque – potrà candidarsi nuovamente nel 2023. Anche con il suo MoVimento.

Ma non è la prima

Questa è la seconda storia di un ripensamento nel giro di poche ore. Prima della deputata Martinciglio, infatti, anche il suo collega Emiliano Fenu aveva aderito con grande gioia al nuovo gruppo parlamentare dei fedelissimi di Luigi Di Maio. Ma tutto si è consumato nel giro di una notte: prima il sì a “Insieme per il Futuro”, poi l’immediato ritorno nel MoVimento 5 Stelle e dal quel Giuseppe Conte che lo ha sempre stimato. Neanche il tempo di respirare un’aria nuova e di affrontare l’ennesimo vento del cambiamento di quel che resta dei pentastellati.