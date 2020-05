“Da oggi in Campania c’è l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non la indossa è una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo consueto messaggio alla Nazione Campana in cui ha dato spettacolo anche sui runners.

Vincenzo De Luca e i vecchi cinghialoni che corrono senza mascherina

“Non ci sono alibi – ha aggiunto De Luca – le mascherine oggi ci sono. Dobbiamo esser rigorosi fino all’ossessione e dico anche ai sindaci di far rispettare l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso di mascherine. Ringrazio i tanti sindaci che hanno collaborato, altri se ne infischiano e non è possibile trascurare così la salute della propria comunità”.

Nel video invece De Luca se la prende con i runners che “vanno a fare footing, ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine. Con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava, con un terzo pantaloncino sopra… questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore, altro che le belle ragazze toniche con i fuseaux aderenti”.

video di The follower tv

