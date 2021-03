Biden inciampa tre volte sulla scaletta dell’Air Force One | VIDEO

“Ti auguro una buona salute”, aveva detto ieri Vladimir Putin per rispondere all’attacco frontale sferrato dal Presidente degli Stati Uniti nei suoi confronti nel corso della sua intervista ad Abc News. L’effetto di questo augurio, però sembra esser stato l’opposto, ma fortunatamente senza conseguenze. Ma il video Biden inciampa per ben tre volte sulle scalette dell’aereo presidenziale, l’Air Force One, è diventato immediatamente virale. Nessun problema fisico per il numero uno della Casa Bianca, ma sui social il filmato è già diventato di tendenza.

Video Biden inciampa tre volte sulle scale dell’Air Force One

Questi gli istanti in cui Joe Biden, con molta nonchalance, prova a rimanere in piedi. Ma il primo passo sbagliato ha condizionato la sua salita a bordo dell’Air Force One, dando un effetto comico a tutto il filmato.

WATCH: Biden falls three times trying to climb the stairs to board Air Force One pic.twitter.com/IfDUjLPQB4 — Breaking911 (@Breaking911) March 19, 2021

Il Presidente degli Stati Uniti stava salendo a bordo dell’Air Force One per partire alla volta di Atlanta, in Georgia, per partecipare all’incontro organizzato con i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria dell’altro ieri in tre differenti centri massaggi della città. Un evento organizzato per esprimere vicinanza in una fase molto delicata e dopo l’ennesimo attacco – condotto con il classico metodo della sparatoria – nei confronti di una minoranza.

Un incontro che, però, rimarrà alla storia anche per il video Biden inciampa tre volte sulle scale dell’Air Force One, con il Presidente degli Stati Uniti che ha provato in tutti i modi a evitare la figuraccia in mondo visione (visto che ogni suo spostamento pubblico è seguito da telecamere che immortalano ogni singolo istante). Alla fine, però, la legge di gravitazione universale colpisce tutti. E questo filmato è l’emblema di come questo principio scientifico sia democratico.

(foto: da Video Breaking911, su Twitter)