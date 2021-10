Arturo Vidal si presenta al centro di allenamento con la sua “nuova” Fiat Panda | VIDEO

New entry nel parco auto di Arturo Vidal: il calciatore dell’Inter ha acquistato una Fiat Panda color verde acqua con la quale si è presentato in allenamento al centro Suning di Milano

Tra una Ferrari 488 Spider, un Brabus Amg G700 e una McLaren 720S, nel parco auto di Arturo Vidal mancava giusto una Fiat Panda. Problema risolto per il calciatore dell’Inter, che ne ha acquistata una proprio ieri del classico colore verde acqua e si è presentato così all’allenamento al Suning Center.

Chi è che di presenta all’allenamento con una Fiat panda? E perché proprio Vidal😂pic.twitter.com/J23kdUDqMx — Noemi🤍 (@nnnoemiii__) October 31, 2021



I collezionisti, si sa, non si accontentano mai. E Vidal è un vero appassionato di motori, al punto che spesso posta sui suoi social foto e video delle sue auto. Così infatti aveva reso noto a tutti il suo ultimo acquisto, mostrato poi anche dalla sua fidanzata Sonia Isaza, che in alcune storie su Instagram aveva filmato il primo giro per le strade di Como con la scritta “Il mio re con il suo nuovo giocattolo”. Un ottimo modo, peraltro, di passare inosservati e ridurre le attenzioni dei tifosi quando si va in giro per la città.

Arturo Vidal qui se balade tranquillement avec une Fiat Panda maintenant. Quel roi ! 😭😭😭pic.twitter.com/tSVBhewfLf — Internazionale.fr (@SoloInter) October 29, 2021

Vidal pare innamorato della sua nuova auto. “Perché volere una jeep o una grande macchina – ha scritto sui social – se ho la mia Panda?”. Il cileno, peraltro, non è il primo calciatore a rimanere stregato dalla Panda. A gennaio, durante una fitta nevicata a Madrid, i calciatori dell’Atletico – guidati da Yannick Carrasco – erano usciti alla guida della più iconica utilitaria italiana. Anche Roberto Baggio era stato immortalato dalla figlia Valentina mentre riempiva il bagagliaio della macchina. Nonostante sia fuori produzione da ormai 20 anni, rimpiazzata dalla generazione successiva, continua a fare colpo anche tra i vip.