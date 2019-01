Come le spiate dei vicini possono farti perdere il reddito di cittadinanza

Il MoVimento 5 Stelle ha un’arma segreta contro chi trufferà per il reddito di cittadinanza. E non ha paura di usarla. Si chiama “vicino impiccione” ed è una carta coperta pericolosissima, come sanno tutti quelli che vivono in un condominio. E, spiega oggi La Stampa, funzionerà così:

Luigi Di Maio dice di non credere ai sondaggi che danno la Lega sopra di quasi dieci punti: «Non ci prendono mai». Ma non a caso spinge perché il reddito parta entro aprile. «Farà come Renzi – dice un parlamentare leghista – farà partire le pratiche prima delle Europee, facendo arrivare i primi accrediti solo dopo il voto. Così evita anche la delusione di chi si aspetta 780 euro e magari si vedrà arrivare solo 300 o 400 euro…».