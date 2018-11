Il dibattito di via Italia con Roventini e Boldrin

Via ITALIA, associazione culturale nata nel marzo 2017 dalla federazione di liste civiche, ha organizzato un incontro a Bologna, per porre a confronto tre visioni di politica economica, per analizzare il DEF, la preposta di legge di stabilità e suggerire le attività che dovrebbero essere poste in atto per consentire all’Italia di tornare a crescere. Il dibattito accademico sul tema “PROSPETTIVE DI CRESCITA: il DEF e le sue scelte, la legge di bilancio 2019, la sostenibilità economica, le prospettive del Paese nei prossimi 5 anni” organizzato da via ITALIA a Bologna presso la Johns Hopkins University (in Via B. Andreatta n.3), va nella direzione di riaffermare con forza il metodo scientifico, unica stella polare nel mare della disinformazione e della pseudocultura fai da te. Questo è lo streaming del dibattito:

Le analisi e le considerazioni dei Prof. Michele Boldrin, Andrea Roventini e Filippo Taddei, moderati dalla Prof. Graziella Bertocchi ci aiuteranno a comprendere il Documento di Economia e Finanza (DEF), gli obiettivi di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019 e le scelte di politica economica dell’attuale governo alle prese con la manovra finanziaria al vaglio del Parlamento, con un focus del loro impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, sulla sostenibilità pensionistica, istruzione e servizi pubblici.

