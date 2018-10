Varoufakis asfalta Di Maio

Yanis Varoufakis, ex ministro dell’Economia greco che ha rotto con Alexis Tsipras dopo il referendum e oggi portavoce del Democracy in Europe Movement 2025 , oggi era ospite da Lucia Annunziata a In 1/2 Ora. La conduttrice ha raccontato che Luigi Di Maio, ospite prima di lui, ha annunciato per le elezioni europee la creazione di un movimento transnazionale alleandosi con varie nuove forze in Europa che non sono né di destra né di sinistra ma che riportano a valori di fondo come l’europeismo e l’ambiente e ha chiesto a Varoufakis se pensa di allearsi con il M5S.

La risposta di Varoufakis è stata piuttosto netta: “Temo che sia troppo poco e troppo tardi per lui. Di Maio sta appoggiando Salvini. È la stampella su cui Salvini si sta appoggiando per un governo che sta sempre di più togliendo a Di Maio per rivolgerlo contro gli stessi principi di un’Europa progressista, contro l’umanesimo e contro la razionalità. Di Maio, sono molto felice che lei capisca l’importanza di un movimento progressista transnazionale ma con chi lo farà? Con la Le Pen? Con Salvini? Con Orbàn? O con Kurtz? Perché queste sono le persone con cui lei ha scelto di andare a letto. Noi di DIEM-25 siamo a fianco dei progressisti in tutta Europa, ovvero persone che sono determinate a fare in modo che tutti noi, senza distinzione di nazionalità, lingua, credo religioso o luogo di nascita possiamo stare insieme. Lei ha scelto Salvini. Adesso ci viva”.