Non porta la mascherina e neanche le mutande, fa invasione di campo durante Granada-Manchester United e poi riesce a scappare per le vie della città mentre i poliziotti lo inseguono in una scenetta alla Benny Hill. Chi è l’uomo nudo di Granada?

Nonostante non ci sia pubblico negli stadi un uomo nudo è riuscito ugualmente ad effettuare una invasione di campo durante la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Granada e Manchester United. Anche se la partita si giocava a porte chiuse. Si tratta di una persona conosciuta a Granada, che va in giro così anche per le vie della città. Non porta la mascherina e neanche le mutande.

L’uomo nudo in campo durante Granada-Manchester United (poi scappa dai poliziotti) | VIDEO

La scena dell’invasione di campo è davvero surreale, con lui che si rotola sull’erba:

Stadi a porte chiuse, manicomi a porte aperte. ❌❌❌#GranadaManchesterUnited pic.twitter.com/tqrXxhCkTo — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) April 8, 2021

La cosa più divertente è che dopo essere stato portato via dal campo dalle forze dell’ordine l’uomo è riuscito nuovamente a fuggire scappando nudo per le vie della città mentre i poliziotti lo rincorrevano, come in una scena di “Benny Hill”:

L’uomo comunque non ama molto i vestiti: in questo altro video si vede a spasso per la città di Granada, appollaiato su un monumento, sempre in costume adamitico:

My guy escaped 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/xSg8ZEVh02 — FIFA 21 Daily (@FIFA21Daily) April 8, 2021

Chi è l’uomo nudo di Granada-Manchester United

Ma chi è l’uomo nudo di Granada? Si chiama Olmo García, ha 37 anni, vive sul Paseo de los Tristes. Non è un uomo senza capacità: ha frequentato la facoltà di chimica presso l’Università di Granada, ma ha lasciato e ha fondato un’azienda che vende prodotti dietetici che poi ha lasciato alla guida di suo padre. Perché vive nudo? Perché gli piace: “È così piacevole per il corpo prendere il sole, sentire la libertà della pelle di respirare…”, raccontava qualche tempo fa.