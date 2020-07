Una nuova indagine sulle scommesse per il calcio e un arbitro nel mirino

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda che risale a prima dello stop dei campionati per la pandemia e che potrebbe scatenare un nuovo scandalo calcioscommesse. Nel mirino c’è un match sospeso per ko dell’arbitro e una serie di puntate anomale in serie C e nel campionato primavera

Matteo Pinci racconta oggi su Repubblica che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una vicenda che risale a prima dello stop dei campionati per la pandemia e che potrebbe scatenare un nuovo scandalo calcioscommesse. Nel mirino c’è un match sospeso per ko dell’arbitro e una serie di puntate anomale in serie C e nel campionato primavera:

Bisogna riavvolgere il nastro e tornare a fine gennaio. In Federcalcio arrivano periodicamente le segnalazioni sui flussi anomali di scommesse: quando vi è un eccesso di puntate su una partita e su un risultato, le agenzie di betting informano i Monopoli di Stato. Stavolta però c’è un altro evento singolare. Una partita di Serie C su cui gli organi di controllo avevano registrato anomalie è stata poi sospesa a pochi minuti dalla fine per un infortunio dell’arbitro. Non si trattava di un incontro di particolare interesse, né locale né di classifica, eppure aveva attirato l’interesse degli scommettitori: inevitabilmente si sono accesi i fari. Anche perché i flussi anomali di puntate erano confluiti su un risultato diverso da quello che stava maturando in campo. In Serie C non è prevista la presenza del quarto uomo, che può sostituire il direttore di gara. Se l’arbitro si ferma, la partita è sospesa.