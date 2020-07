La storia di Trump che potrebbe ritirarsi prima delle elezioni

Una voce, altamente improbabile e irreale, sta circolando negli Stati Uniti ed è stata ripresa persino da Fox News: Donald Trump potrebbe addirittura ritirarsi prima delle elezioni del 3 novembre perché la prospettiva di una sconfitta non è mai stata così netta e l’esperienza di questi quattro anni di trumpismo insegna che è meglio non escludere nulla a priori. Della questione parla oggi Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera giudicandola comunque una mezza bufala:

I repubblicani, certamente, scrutano con grande attenzione i sondaggi. A cominciare da quei senatori che rischiano di essere travolti con il boss della Casa Bianca. Ma l’opinione di gran lunga prevalente è che all’orizzonte non ci sia alcuna possibilità concreta di costruire da zero una candidatura alternativa a Trump. Ce lo conferma Grover Norquist, fondatore e presidente di «American for Tax Reform», uno dei think tank più importanti di Washington.

Norquist organizza una riunione settimanale con i principali centri studi della capitale e inoltre partecipa ad analoghe conferenze nei diversi Stati. Conosce, dunque, gli umori dei dirigenti politici repubblicani, a vari livelli: «Questa storia del ritiro è stata messa in giro da poche figure di “never Trumpers” emarginate dall’Amministrazione. Non ci sono né i meccanismi né il consenso per immaginare di mettere in campo un concorrente diverso da Trump».