Travaglio e gli sci-muniti

“Con 600-700 morti al giorno e molti ospedali in overbooking, gli sci-muniti pensano alle “linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”

Dopo che Conte ieri ha spiegato che “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti da sci, il problema del protocollo e’ un conto ma tutto cio’ che ruota attorno alle vacanze sulla nave e’ incontrollabile e con Merkel e Macron in Europa stiamo lavorando ad un protocollo comune europeo. Non e’ possibile consentire vacanze sulla neve, non possiamo permettercelo” oggi Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano se la prende con i politici che hanno fatto una battaglia per la riapertura degl impianti sciistici: