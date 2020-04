Travaglio e Giulio Gallera: «Sembra incredibile, ma è proprio lui l’assessore alla sanità»

Oggi Marco Travaglio torna sull’emergenza Coronavirus in Lombardia e sui due fratelli gemelli: il capocomico è il leghista Attilio Fontana,in arte“Umarell”, con l’inseparabile spalla Giulio Gallera, detto anche “Compro- una-consonante”. Da ieri una nuova stella brilla nel cast del Nuovo Cabaret Pir(el)lone: il leghista Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, il quale alle critiche dei medici ha risposto che erano del PD:

Quindi, se è vero (e non lo è) che lo sgovernatore &C. volevano la zona rossa in ValSeriana, dovevano procedere in autonomia anziché aspettare ilgoverno: come l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia, che si son fatte le proprie zone rosse senza scaricare barile su Roma. Con un adeguato periodo di relax, poi, il povero Gallera avrebbe scoperto un dettaglio ancor più sconvolgente: la legge in questione, che dice di aver “avuto modo di approfondire” solo tre giorni fa, non è una legge come un’altra.

Si intitola “Istituzione del servizio sanitario nazionale”. Cioè è la legge che regola i poteri degli assessori regionali alla Sanità. Cioè i suoi. Sempreché, si capisce, qualcuno l’abbia avvertito che, per quanto bizzarra possa apparirgli la circostanza, l’assessore alla Sanità è lui.