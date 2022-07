Tragedia in Calabria, una donna di 71 anni è stata uccisa a coltellate dal marito

A Mandatoriccio, in Calabria, una donna di 71 anni, Domenica Caligiuri, è stata uccisa a coltellate. Il marito, Luigi Carlino, 73 anni, ha poi confessato l’omicidio.

Femminicidio in Calabria: donna uccisa a coltellate

A dare l’allarme ai carabinieri è stata la figlia, preoccupata di non sentire da giorni la madre. La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue con diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. L’uomo, che al momento del ritrovamento del cadavere non si trovava in casa, è stato poi rintracciato dagli investigatori non lontano dall’abitazione e trasferito in caserma dai carabinieri. Poi la confessione del reato. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i litigi della coppia erano frequenti e ben noti tra la comunità dove vivevano. Il Corriere della Calabria racconta che l’uomo aveva già usato violenza nei confronti della moglie. La donna avrebbe chiesto aiuto.

Un’altra donna uccisa dal propio marito

Recentemente, anche un’altra donna, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate dal marito Paolo Castellani. È quanto successo a Codroipo, in provincia di Udine. L’uomo è poi fuggito subito dopo aver compiuto il delitto. Elisabetta Molaro è stata uccisa in casa mentre le figlie, di sei e otto anni, stavano dormendo nella stanza accanto. Fortunatamente le bambine non avrebbero assistito al delitto. Al momento sono state affidate ai nonni, mentre gli investigatori sono a lavoro per fare luce sulle dinamiche dell’omicidio. Sembra che la coppia fosse in crisi e che l’uomo non accettasse una separazione. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, prima di scappare e gettare il coltello in un canale. L’arma è stata poi ritrovata. Paolo Castellani è stato trovato con ancora addosso gli abiti sporchi del sangue della moglie ed è stato portato in caserma dove si trova in stato di fermo.