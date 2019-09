Francesco Bonifazi: il senatore PD che è convinto che i governi si presentino “ai mercati”

Francesco Bonifazi, avvocato e tesoriere del Partito Democratico ai tempi di Renzi poi tentato dallo smarcamento nei confronti del governo Conte Bis, l’altroieri ha dimostrato di avere ben chiare le prerogative costituzionali suggerendo al presidente del Consiglio incaricato di lasciar perdere gli ultimatum (di Di Maio) e di presentarsi lunedì mattina con un governo “di qualità” già fatto. La cosa curiosa è che secondo Bonifazi i governi non si presentano in Parlamento dove ricevono la fiducia, ma “ai mercati”.

Bonifazi sembra infatti non essersi accorto che da qualche tempo la propaganda antigoverno di Matteo Salvini si basa su una narrazione tossica che parte da un complotto dei poteri forti per farlo fuori, la cosiddetta Cospirazione Ursula. Ovviamente nel piano della spectre un ruolo fondamentale ce l’hanno proprio i mercati finanziari, in attesa del complotto demo-pluto-giudaico-massonica. Con la sua uscita su Twitter, Bonifazi getta benzina sul fuoco della propaganda salviniana. Non è curioso?

